« Bayer demeurera le nom de l’entreprise. Monsanto en tant que nom d’entreprise ne sera pas maintenu. »

C’est par ces deux phrases d'un communiqué de presse que le groupe pharmaceutique allemand a officialisé la mise à mort du géant américain de l'agrochimie. En agissant ainsi, Bayer se débarrasse d’un symbole combattu par de multiples organisations paysannes et les défenseurs de l’environnement.

Un David canadien contre un Goliath américain

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Téléjournal, 10 juin 2000

L’animatrice Michèle Viroly nous présente un reportage du journaliste Marc Godbout au Téléjournal le 10 juin 2000. Le reportage brosse un portrait d’un Canadien qui a tenu tête à Monsanto.

Marc Godbout s'intéresse au combat de Percy Schmeiser, un fermier de la Saskatchewan. En 1998, Monsanto l’accuse d’avoir utilisé dans ses champs des semences de canola modifiées sans en avoir payé les droits.

Faux rétorque Percy Schmeiser : les vents ont amené les graines transgéniques de chez mes voisins et ont contaminé mes récoltes. L'agriculteur poursuit l'entreprise pour cette contamination et aussi pour avoir mis les pieds sur ses terres sans son consentement.

Une bataille légale et inégale s’engage. D’un côté se trouve une riche compagnie assistée par une armada d’avocats. De l’autre côté se bat un homme seul et aux ressources financières limitées.

Ils peuvent nous traîner devant les tribunaux. Ça nous coûte de l’argent. J’ai dû hypothéquer ma ferme. Percy Schmeiser

Empêcher que la vie soit brevetée

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Téléjournal/Le Point, 21 mai 2004

En 2001, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan rend une décision défavorable à Percy Schmeiser.

Le fermier fait appel du jugement. Une deuxième bataille juridique s’enclenche devant la Cour suprême du Canada.

C’est ce que raconte le reportage du journaliste Julien Thibeault que présente l’animatrice Céline Galipeau lors du Téléjournal/Le point le 21 mai 2004.

Percy Schmeiser conteste devant le plus haut tribunal du pays la plaidorie de Monsanto. La compagnie affirme détenir un brevet sur des semences génétiquement modifiées et qu’elle peut contrôler leur utilisation.

Faux selon Percy Schmeiser et les groupes environnementaux qui le soutiennent. Les plantes et les semences constituent, selon leur argumentaire, des formes de vie qui ne peuvent être brevetées.

En 2004, dans une décision serrée de cinq juges contre quatre, la Cour suprême du Canada donne raison à Monsanto. C’est une immense déception pour Percy Schmeiser et ses compagnons de lutte.

Cependant, d'autres opposant prennent la relève. Marc Loiselle et un groupe de fermiers de la Saskatchewan poursuivent à leur tour Monsanto pour les dommages causés à leurs récoltes par ses semences transgéniques.

Les Schmeiser récompensés

Un contenu vidéo est disponible pour cet article La semaine verte, 7 octobre 2007

Le 7 octobre 2007, l’animateur Errol Duchaîne et le réalisateur Raynald Daoust de l’émission La semaine verte nous apprennent qu’il y a une heureuse conclusion à l’histoire de Percy Schmeiser.

Le fermier et sa conjointe Louise viennent de se voir décernés le prix Right Livelihood 2007 accordé par un mécène suédois. La récompense vise à honorer ceux et celles considérés comme des oubliés par les prix Nobel.

Pendant les années qu’a duré leur combat, le couple saskatchewanais est devenu une des figures emblématiques de la lutte contre les organismes génétiquement modifiés (OGM) à l’échelle de la planète.

Si Bayer a décidé de supprimer sur-le-champ le nom de Monsanto, un fermier des prairies canadiennes et sa conjointe y sont un peu pour quelque chose.