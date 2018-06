Traduction maison de l'expression anglophone « normcore », qui est elle-même une contraction des mots « normal » et « hardcore ». Il s'agit d'une tendance en mode et en design établie depuis 2014 qui esthétise la normalité. Les gens adeptes d'hypernormalisme sont susceptibles de ne porter que des jeans, des t-shirts et des souliers de course.