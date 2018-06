Réagissant à un article de la CBC rappelant que le Canada détient des immigrants illégaux et qu'ils sont parfois séparés de leurs enfants, le bureau du ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, assure qu’au Canada, les séparations n’interviennent qu’en tout dernier recours.

Dans un courriel envoyé mercredi matin à la CBC, le bureau du ministre Goodale ajoute que depuis le mois de novembre dernier, le ministre a émis une directive claire à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour que « dans la mesure du possible, les enfants ne soient pas détenus et que les familles restent ensemble. »

La directive ajoutait que l'intérêt supérieur de l'enfant « doit être la considération primordiale » de l’ASFC, selon le bureau de Ralph Goodale.

« Sous notre gouvernement, le nombre d'enfants détenus ou logés en détention a diminué et la durée de leur séjour a diminué. Les enfants ne sont détenus qu'en dernier recours », explique l’attaché de presse du ministre de la Sécurité publique, Scott Bardsley.

Selon des données obtenues par CBC, l'an dernier, 151 mineurs ont été détenus avec leurs parents dans des centres de surveillance d’Immigration Canada. Onze autres ont été détenus sans être accompagnés d'un adulte, selon l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le nombre d'enfants en détention a légèrement diminué sous le gouvernement libéral, a constaté CBC, bien qu'il soit en voie d'augmenter encore cette année en raison de l’afflux de demandeurs d’asile aux frontières du pays ces derniers mois.

Selon le bureau de Ralph Goodale, la détention n’est envisagée « que lorsqu'il existe de sérieuses préoccupations concernant le risque de fuite, le fait qu'une personne ne soit pas identifiée ou qu'elle représente un danger pour le public ».

Lorsque des immigrants ayant des enfants sont détenus, explique le bureau du ministre, les agents de l'ASFC travaillent en collaboration avec les parents et les services de protection de l'enfance pour trouver des solutions de rechange qui assurent la sécurité et le bien-être des enfants.

Il arrive cependant que des immigrants demandent à ce que leurs enfants soient logés avec eux, dans les centres de surveillance.

Ottawa assure également se soucier en permanence du sort des demandeurs d’asile sur son territoire et y consacrer des sommes conséquentes.