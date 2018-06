Exemple

Dans une entrevue pour Le Monde, l’auteur de The Little Book of Hygge (Penguin Life), Meik Wiking, également fondateur en 2012 de l’Institut du bonheur, un laboratoire d’idées qui travaille sur la qualité de vie, expliquait l’engouement pour le hygge avec cette phrase : « Les études autour du bonheur ont explosé ces cinq dernières années. Cela a clairement poussé les gens à s’intéresser à la façon de vivre des Danois. Et le hygge en est l’une des clés essentielles, c’est inscrit dans l’ADN du pays, comme la liberté l’est dans celui des États-Unis. »