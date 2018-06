Un texte de Gilles Munger

Il s'agit de la première rencontre de l'ex-entraîneur de hockey avec les députés de son parti depuis son élection, lundi.

Richard Martel a remercié son chef, Andrew Sheer, pour l'appui qu'il a reçu lors de la campagne électorale. Pour le nouveau député, la campagne a duré plus de six mois puisqu'il est devenu candidat en décembre.

On a un très bel esprit d'équipe. Je suis très confortable d'être ici avec vous aujourd'hui. Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord

Pour sa part, le chef conservateur Andrew Sheer estime que l'élection de Richard Martel constitue un message clair au premier ministre libéral Justin Trudeau : En ce qui a trait au Québec, je peux assurer que ça ne s'arrêtera pas avec l'élection de Richard Martel. Ce n'est que le début.

Andrew Sheer remet un chandail de hockey au couleur des conservateurs à Richard Martel. Photo : Radio-Canada

Il lui reproche d'enregistrer des déficits et de multiplier les erreurs comme celles de mettre fin aux projets de pipelines Northern Gateway et Énergie Est et de forcer les contribuables à payer 4 milliards de dollars pour le projet Transmountain.