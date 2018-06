Un texte de Mélissa Paradis

Depuis maintenant 20 ans, Elsa Launière travaille à la Sécurité publique de Mashteuiatsh.

C'est à l'occasion de la 10e cérémonie de remise des médailles, qui se tenait le 14 juin à Québec lors du Colloque des directeurs de police autochtone du Québec, que la policière innue a reçu cette distinction.

Cette même journée, le travail de 23 autres policiers œuvrant au sein d'un service de police autochtone a aussi été souligné.

Ça m'a fait vraiment chaud au coeur de recevoir cette médaille-là parce que je me dis : "20 ans, c'est quelque chose!", explique-t-elle en riant. En voyant d'autres collègues, on se remémore des bons et des mauvais côtés , ajoute-t-elle.

Jeune, le champ de tir était juste en arrière de mon domicile, donc j'allais en cachette observer les aspirants policiers. Ça m'a fascinée jusqu'au moment où j'ai vu une femme parmi les troupes. Ça m'a touchée et j'ai dit : "moi aussi, j'aimerais faire ça un jour." Elsa Launière, policière innue à Mashteuiatsh



Une carrière haute en émotions

En début de carrière à la fin des années 1990, Elsa Launière a été éprouvée par une vague de suicides qui afflige alors la petite communauté innue où presque tout le monde se connaît.

Aujourd'hui, elle sent que les policiers de Mashteuiatsh font une différence dans la vie des citoyens. On a encore des problèmes sociaux, mais les gens sont plus ouverts à aller chercher de l'aide , explique-t-elle.

Elsa Launière veut maintenant donner aux suivantes. Elle espère être à son tour une source d’inspiration pour d’autres jeunes femmes.