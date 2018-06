Au lendemain d’une rencontre d’une heure entre le président Trump et les républicains de la Chambre des représentants, la plus grande confusion règne sur la direction à suivre dans ce dossier : tout un chacun dénonce la situation sans équivoque, mais personne ne s’entend sur ce qu’il convient de faire.

La situation est d’autant plus compliquée que le leadership du Parti démocrate, qui peut bloquer tout projet de loi au Sénat, ne cesse de marteler que Donald Trump peut mettre un terme par lui-même à cette politique de séparation des familles. Il lui suffit d'en donner l'ordre au département de la Sécurité intérieure.

Selon la presse américaine, le président a cependant maintenu lors de sa rencontre au Capitole avec les républicains de la Chambre qu’il a besoin d’une réforme en profondeur de la politique migratoire. Il ne s’est toutefois pas prononcé pour l’un ou l’autre des deux projets de loi proposés.

Ces deux projets de loi répondent aux demandes du président Trump :

mettre un terme aux séparations de familles,

régler le problème des Dreamers – des clandestins arrivés au pays alors qu’ils n’étaient que des enfants,

financer la construction d’un mur à la frontière américano-mexicaine.

Le premier projet de loi est le fruit d’un compromis entre les modérés et les tenants de la ligne dure au sein du Parti républicain. Il propose un chemin vers la résidence permanente et la citoyenneté américaine aux Dreamers, ce que n’offre pas le deuxième projet de loi, plutôt destiné à l’aile dure du parti.

L'attentisme du président Trump

Au sortir de la rencontre avec le président, de nombreux représentants n’étaient pas en mesure de dire quel projet de loi M. Trump appuyait, compliquant d’autant la suite des choses. Certains ont compris qu’il soutenait le projet de compromis, d’autres, la ligne dure. La Maison-Blanche a dû déclarer par la suite qu'il appuyait les deux.

Cette confusion a été illustrée à merveille par une discussion que les représentants Ted Yojo et James Sensenbrenner ont eue devant des journalistes. Le premier a demandé au second s’il savait quel projet de loi le président appuyait. M. Sensenbrenner a admis qu’il n’en savait rien.

« Ça n’a pas fait bouger l’aiguille du tout, a commenté un républicain haut placé cité par Politico. Il a fait des commentaires comme : "Je suis derrière ça à 1000 %." Mais c’est quoi, "ça"? » Un de ses collègues a abondé dans le même sens à CNN. « C’est toujours bien de voir le président, mais il n’a pas fait avancer le ballon », a-t-il dit.

C’est une erreur de l’administration. Ces deux projets de loi sont destinés à l’échec, et le président est le seul à ne pas comprendre cette blague. Un représentant républicain à CNN

Les deux projets de loi, qui ne font l’objet d’aucune discussion avec les représentants démocrates, seront soumis au vote dès jeudi, a confirmé le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Mais la perspective que l’un ou l’autre soit adopté semble très mince à l’heure actuelle.

Le représentant démocrate Juan Vargas et certains de ses collègues ont houspillé le président Trump à sa sortie de la rencontre avec les républicains du Congrès.« Arrêtez de séparer les enfants », « Nous ne disparaîtrons pas », ont-ils notamment crié à son intention. Photo : Reuters/Joshua Roberts

Selon la presse américaine, aucun des deux projets de loi n’a le soutien suffisant pour être adopté à l’heure actuelle, chacun des représentants étant soucieux de l’impact qu’ils pourraient avoir sur leur popularité lors des élections de mi-mandat, en novembre.

En résumé, les modérés au sein du parti ne veulent rien savoir d’un projet de loi qui ne régularise pas la situation des Dreamers, tandis que les partisans de la ligne dure ne veulent pas de cette même régularisation, assimilée à une « amnistie », une perspective décriée par les médias conservateurs.

Nous savons tous que nous devons retourner à la maison et faire campagne dans nos districts. Même si le président peut avoir un certain taux d’approbation, le nôtre est dicté bien davantage par nos votes plutôt que sur un attrait général. Mark Meadows, représentant républicain

Selon Politico, des républicains estiment que tout espoir n’est pas perdu pour la position de compromis et croient que le président Trump pourrait faire bouger les choses s’il se décidait d'appeler certains élus pour mettre de la pression. Il n’a toutefois rien fait de tel jusqu’ici.

Des rumeurs qui circulent mercredi à Washington laissent cependant croire que M. Trump pourrait finalement décider d'adopter un décret présidentiel pour mettre fin aux séparations de familles de migrants.

Associated Press rapporte que la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, préparerait un décret ordonnant au département de la Défense de contribuer à l'hébergement des familles détenues. Fox News affirme pour sa part que Mme Nielsen presse le président de régler ce seul problème d'abord, et de traiter les autres questions migratoires dans un projet de loi ultérieur.

Début du graphique (passez à la fin) Ce "quelque chose" pourrait être un décret présidentiel ordonnant que parent et enfant soient détenus ensemble le temps que les procédures judiciaires se poursuivent. https://t.co/R3rdbaBNVf — Yanik Dumont Baron (@Ydb) June 20, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Désaccords aussi au Sénat

Même si un projet de loi devait être adopté à la Chambre des représentants, cela ne résoudrait pas le problème au Sénat. Pour qu’un projet de loi soit soumis au président, il doit aussi recueillir l’appui de 60 sénateurs, mais les républicains n’y détiennent que 51 sièges.

Or les démocrates se battent becs et ongles contre un financement accru pour la construction d’un mur, et le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ne cesse de marteler que le président peut mettre un terme à la séparation des familles de migrants par lui-même.

Quiconque croit que les républicains du Congrès sont capables de régler cet enjeu se raconte des histoires. Le président peut mettre un terme à la crise d’un coup de crayon. Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat

Selon le sénateur Schumer, une loi« n’est pas la voie à suivre » dans les circonstances, puisqu’un texte législatif prête flanc à toutes sortes « d’ajouts inacceptables », comme des mesures pour renforcer la sécurité à la frontière.

Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, brandit un crayon pour démontrer que le président Trump peut régler le problème de la séparation des migrants avec sa seule signature. Photo : La Presse canadienne/AP/J. Scott Applewhite

« Nous avons besoin de régler ce problème et cela requiert une solution législative », a pour sa part déclaré son vis-à-vis, le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Selon lui, la solution au problème de séparation de familles de migrants pourrait cependant se trouver dans un projet de loi beaucoup plus simple que ceux pourtant considérés par la Chambre des représentants.

« Ma présomption est que, pour régler ce problème, vous ne pouvez pas régler tous les problèmes », a-t-il dit mardi, en soulignant qu’aucun républicain du Sénat ne veut pas que des enfants soient séparés de leurs parents.

La difficile recherche d'une solution bipartisane

Plusieurs sénateurs républicains tentent bel et bien d’y aller de propositions apparemment simples, même si l'appui qu'elles pourraient obtenir demeure très incertain.

John Cornyn, par exemple, travaille à un projet de loi exigeant que les familles de migrants demeurent ensemble dans « des conditions humaines » en attendant d’être entendues par un juge de l’immigration.

Le sénateur du Texas Ted Cruz prévoit aussi déposer un projet de loi qui prévoit la construction de nouveaux refuges capables d’accueillir des familles de migrants et augmenterait le nombre de juges de l’immigration afin que toutes les causes soient entendues dans 14 jours.

« Je ne veux pas de juges. Je veux de la sécurité aux frontières », a toutefois affirmé Donald Trump mardi midi. « Je ne veux pas traduire des gens devant les tribunaux, je ne veux pas que les [migrants] viennent ».

La sénatrice démocrate Dianne Feinstein a pour sa part avancé un projet de loi interdisant tout simplement la séparation des enfants de leurs parents. Il est appuyé par tous les démocrates, mais aucun républicain.

Un groupe bipartisan comprenant deux sénateurs de chaque parti – les républicains Susan Collins et Mike Rounds, et les démocrates Chris Coons et Claire McCaskill - ont entrepris pour leur part des discussions préliminaires sur une solution.

Ce groupe avait été à l’origine d’une solution bipartisane au problème des Dreamers qui avait été soumis au président Trump en février. Le tout avait semblé obtenir l’assentiment du président Trump, qui l’avait ensuite renié publiquement, semant la consternation au Congrès.

La sénatrice Collins a toutefois admis que le groupe ne travaille sur aucun texte en particulier. Lorsqu’on lui a demandé ce que ce projet de loi bipartisan pourrait contenir, elle a répondu : « je n’en suis pas certaine ».

« Si le sénatrice Collins a quelque chose qu'elle voudrait ajouter, ou travailler, ça me conviendrait d'y jeter un oeil », a commenté la sénatrice Feinstein. « Mais tous les démocrates sont d'accord sur un projet de loi, et je ne veux entrer dans de grandes négociations pour rien. »

« Libérez les enfants », peut-on lire sur la pancarte de cette militante, lors d'une manifestation devant un centre de détention d'El Paso, au Texas. Photo : Getty Images/Joe Raedle

Une solution bipartisane « serait la chose appropriée à faire », a commenté le sénateur démocrate Joe Manchin. « Mais vous et moi sommes ici depuis assez longtemps pour savoir que cela pourrait ne pas se produire. »

Devant cette situation apparemment inextricable, il semble donc que d’autres enfants seront séparés de leurs parents, quitte à être détenus dans des cages, comme l’a décrit un conseiller juridique de Human Rights Watch à Radio-Canada.

Selon des statistiques officielles publiées mardi par le gouvernement américain, 2342 enfants ont été séparés de leur famille entre le 5 mai et le 9 juin. Cela équivaut à un peu plus de 60 enfants placés dans des centres de détention chaque jour.