De nombreux groupes d’opposants ont appelé le gouvernement à ne pas renouveler ces permis, disant que les saumons d'élevage constituent une menace pour les saumons sauvages du Pacifique, en plus d’être nuisibles écologiquement.

Pour des raisons principalement économiques, Shawn Hall, de l'Association des éleveurs de saumons de la Colombie-Britannique, estime que la province ne devrait pas mettre fin aux activités de ces fermes.

Il précise que l'industrie rapporte plus d'un milliard et demi de dollars et emploie près de 7000 Britanno-Colombiens dans des régions rurales.

Nous travaillons avec de nombreuses entreprises familiales dont 20 % sont des personnes d'ascendance autochtone. Shawn Hall, membre de l'Association des éleveurs de saumons de la Colombie-Britannique

Il note également que 70 % du saumon consommé en Colombie-Britannique provient des fermes d'élevage.

Le gouvernement n'a pas encore annoncé quand il prendrait une décision. Il devra donner 60 jours de préavis aux compagnies avant de suspendre leur permis d'opération.

Les fermes aquacoles ont commencé à s'installer dans les eaux de l'archipel Broughton en 1987.