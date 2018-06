La Ville a dévoilé mercredi le tracé du projet qui reste à être approuvé par le conseil municipal.

Ce plan propose deux axes de transport sur rail dans l'ouest de la Ville, soit de l'intersection du boulevard des Allumettières et du chemin Eardley vers le centre-ville de Gatineau et d'Ottawa et de l'intersection du boulevard des Allumettières et du chemin Vanier vers le boulevard Alexandre-Taché.

L'arrimage avec le réseau du O'Train à Ottawa se ferait par les ponts Prince-de-Galles et Alexandra. Le train léger de Gatineau s'arrimerait au réseau d'Ottawa aux stations Bayview et Rideau.

Le train léger de l'ouest de Gatineau s'arrimerait au Rapibus à la station Taché-UQO.

Le tracé prévoit l'aménagement de vingt-huit stations réparties sur les deux axes.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a qualifié ce projet de moderne et ambitieux .

Le premier estimé des coûts du projet fixe à 80 millions de dollars par kilomètre la facture totale (rails, équipement roulant et entretien) pour une projection totale estimée à plus de 2 milliards de dollars.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) justifie cette proposition en rappelant que près de 40 % des travailleurs de Gatineau - soit 45 000 personnes - se dirigent vers Ottawa tous les jours, qu'il y a une volonté d'intégrer les réseaux de transports en commun de Gatineau et d'Ottawa et de réduire le nombre d'autobus de la STO au centre-ville d'Ottawa.

Train Léger Gatineau Projet 2018 by Radio-Canada on Scribd

La mise en service du train léger à Gatineau est prévue en 2028.

Plus de détails à venir