Voir le site bien réel où un OVNI aurait atterri

Le ranch de Falcon Lake, sur le bord de la Transcanadienne au Manitoba, offre des promenades en cheval dont l'une emmène les touristes jusqu'au site d'atterrissage supposé d'un OVNI. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Au Manitoba, découvrez à dos de cheval un lieu rempli de mystère où un OVNI aurait atterri en 1967.

Cliquez ici pour en lire plus

Sur les traces des marchands de fourrure à Fort la Reine

Lasha Mackedenski accueille les visiteurs du musée Fort la Reine en français. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Partez sur les traces des trappeurs du Manitoba et découvrez comment fonctionnait le commerce des fourrures dans ce qui était alors la Terre de Rupert, en visitant un fort typique de l'époque.

Cliquez ici pour en lire plus

Le musée de l'agriculture d'Austin célèbre la technologie des pionniers des Prairies

Un bâtiment visible dans le village des pionniers au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada

L'histoire agricole des Prairies canadiennes se révèle à vous grâce au musée agricole d'Austin, au Manitoba.

Cliquez ici pour en lire plus

Des voitures anciennes sur le bord de la Transcanadienne

Le Manitoba Antique Automobile Museum situé à Elkhorn, au Manitoba, abrite plus d'une centaine de vieilles voitures, allant de 1905 à 1976. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Les passionnés de vieilles automobiles peuvent s'arrêter à Elkhorn, un village situé à une vingtaine de kilomètres de la Saskatchewan, pour visiter le Manitoba Antique Automobile Museum. Ce musée abrite plus d'une centaine de voitures, dont certaines ont plus de 110 ans!

Cliquez ici pour en lire plus