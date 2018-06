À la prochaine rentrée, les élèves et les enseignants fréquenteront l’école unifiée Étoile de l’Acadie, située en face.

Un grand tintamarre et d’autres activités a lieu mercredi matin dans l'École W.-F.-Boisvert pour souligner le départ et rendre hommage à l’établissement. Il y a beaucoup d’émotions dans l’air, explique la directrice de l’école, Jessica Thériault-Doucet.

Il y a de la nostalgie, de la fierté, de l’excitation aussi à savoir ce qu’Étoile de l’Acadie va nous réserver. On est très fébrile. C’est beaucoup d’émotions, mais c’est une belle journée et une belle année qui finit, justement, pour l’École W.-F.-Boisvert. On est fier de cette école et on va certainement porter cette fierté dans nos coeurs à Étoile de l’Acadie, de l’autre côté du chemin , indique Jessica Thériault-Doucet.

La communauté réclamait depuis plusieurs années le regroupement des élèves et du personnel de l'École W.-F.-Boisvert et de l’École secondaire Assomption. Cette dernière prendra le nom d’Étoile de l’Acadie à cette occasion.

L'École W.-F.-Boisvert était jugée moins sécuritaire. Elle connaissait des pannes de chauffage, son toit coulait, sa cour de récréation était en mauvais état. La communauté est rassurée de savoir que tous les enfants fréquenteront désormais un établissement modernisé.

On veut que ce soit positif, affirme Jessica Thériault-Doucet. C’est sûr et certain que les enfants aussi, à leur façon, vivent beaucoup d’émotions. On a besoin de les rassurer et de les sécuriser dans tout ça, de sécuriser tout le monde dans le fond parce que c’est du nouveau. Du nouveau, c’est excitant, mais du nouveau amène aussi un petit débalancement. On essaie de voir à ce que ce soit beau pour tout le monde.

Les préparatifs du déménagement ont déjà commencé à l'École W.-F.-Boisvert. Photo : Radio-Canada

L’école qui ferme porte le nom de William F. Boisvert, un enseignant originaire de Rogersville présenté comme un grand humaniste. Sa photographie sera bien en vue dans l’école Étoile de l’Acadie.

Avec les informations de Nicolas Pelletier