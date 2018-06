Julia Jodouin est une excellente joueuse , a affirmé dans un communiqué, l’entraîneur de l’équipe masculine de baseball de la Laurentienne, Brodie Jeffery.

Elle explique que la Sudburoise s’est taillé une place l’été dernier au sein de l’équipe féminine canadienne, affrontant les Américaines lors d’une série de perfectionnement.

Julia Jodouin devient la première femme à évoluer au sein d’une équipe masculine de baseball universitaire. Photo : Université Laurentienne

La lanceuse a aussi évolué au sein de l’équipe masculine itinérante pee-wee des Shamrocks de Sudbury avant de joindre l’équipe féminine 16U de l’Ontario pendant deux saisons.

Julia Jodouin a aussi été nommée joueuse la plus utile et joueuse étoile de premier but en tant que membre de l’équipe féminine 21U de l’Ontario.

De gauche à droite : Brodie Jeffery, entraîneur-chef, Michel Larivière, entraîneur, Jean-Gilles Larocque, aide-entraîneur de l’équipe de baseball masculin Voyageurs à l’Université Laurentienne de Sudbury. Photo : CBC/Markus Schwabe

Le baseball masculin est nouveau à l’Université Laurentienne.

La saison débute l’automne prochain au complexe Terry Fox dans le Grand Sudbury.

Le match d’ouverture le 8 septembre opposera les Voyageurs aux Mustangs de l’Université Western.