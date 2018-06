Les services de la Ville ont également remporté une offre contestée pour la collecte des ordures et du recyclage dans l'est et ont jusqu'à présent dépensé 1,1 million de dollars de plus que ce qu'elles avaient annoncé lorsqu'elles ont soumissionné pour ce contrat en 2011.

Cela signifie qu'au cours des 5 premières années d'un contrat de six ans, la Ville a affiché un déficit total de 2,7 millions de dollars dans ses propres opérations de collecte des ordures, selon les audits annuels menés par Ernst & Young.

Aucune question des conseillers

Le dernier de ces audits a été déposé mardi au Comité de protection de l'environnement et du climat de la Ville, mais les conseillers n'ont posé aucune question sur le rapport.

Ce dernier et les autres vérifications qui ont été faites ne traitent que des résultats pour l'année 2017.

Les déficits de l'an dernier ont totalisé plus d'un million de dollars.

Pour comprendre le fonctionnement du contrat au cours des cinq dernières années, il faut consulter la vérification de chaque année et compiler les résultats - un montant total combiné qui n'apparaît dans aucun document.

Ces chiffres n'apparaissent pas dans les documents , a déclaré le président du comité et conseiller municipal David Chernushenko, interrogé par CBC. Le rapport devrait être plus complet et devrait comprendre ces chiffres. J'en prends la responsabilité.

Il reconnaît que la lecture de ces chiffres faite par les médias lui avait échappé dans un premier temps.

Une question de perspective

Certains conseillers pensaient que la ville était excédentaire, dépendamment de la façon dont le rapport était lu.

Dans le cadre de son contrat pour l'est d'Ottawa, la Ville a offert environ 500 000 $ de moins que le deuxième soumissionnaire le plus bas, une entreprise privée.

La Ville soutient donc qu'au cours des cinq dernières années, les contribuables ont économisé plus de 2,5 millions de dollars.

Mais au cours des cinq dernières années, la ville a dépensé 1,1 million de dollars de plus que ce qu'elle avait proposé lorsqu'elle avait soumissionné pour le contrat. Ainsi, le personnel de la Ville soutient que même s'ils ont fait exploser leur budget, les contribuables ont encore 1,4 million de dollars de plus avec leurs propres services municipaux.

Travail, carburant, réparations de la flotte

Mais cela n'explique pas le contrat pour le centre-ville, que la Ville s'est octroyé à elle-même.

Ces opérations ont été déficitaires au cours des quatre dernières années, mais comme le contrat était un fournisseur unique, il n'y a aucun moyen de comparer les résultats de la Ville.

Le personnel de la Ville explique les déficits par des coûts supplémentaires engendrés par les réparations, la main-d'œuvre, le carburant et la flotte.

Certaines dépenses étaient inattendues, comme une décision d'arbitrage qui interdisait à la Ville d'embaucher du personnel occasionnel, ce qui a fait grimper les coûts des heures supplémentaires. Pourtant, il est difficile de comprendre pourquoi les réparations sur les propres véhicules de la Ville ont été une surprise.

Les conseillers devront y penser à deux fois s'ils veulent que la Ville reçoive automatiquement une seule zone de service, alors que le contrat de collecte des déchets expire le 31 mai 2019.