Laylin Delorme fait face à deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour les meurtres de Karanpal Bhangu et Ricky Cenabre.

Deux autres hommes, Colton Steinhauer et un mineur qui ne peut être nommé sont aussi accusés dans la même affaire. Leur procès doit avoir lieu plus tard cette année.

La vidéo de surveillance montre Karanpal Bhangu coopérer avec les voleurs, bien qu’il soit incapable d'ouvrir le coffre-fort Photo : Pièce déposée à la Cour

En décembre 2015, Karanpal Bhangu, 35 ans, travaillait seul la nuit dans un dépanneur Mac’s du quartier Mill Woods quand il a été tué par Laylin Delorme pendant un braquage. L’accusé a reconnu les faits durant le procès par l’intermédiaire de son avocat.

Les trois hommes sont accusés d'avoir ensuite braqué un deuxième magasin Mac’s et d'avoir tué le deuxième commis, Ricky Cenabre.

L’avocat de Laylin Delorme, Naeem Rauf, a exhorté le jury à juger son client coupable d'homicides involontaires, plutôt que de meurtre au premier degré.

Pour la défense, la Couronne n’a pas présenté de preuve montrant la planification ou la préméditation. « Il est beaucoup plus probable que ce fut un acte idiot de la part de jeunes hommes stupides », a déclaré Naeem Rauf.

La défense a aussi fait valoir mardi que ce serait Colton Steinhauer qui a tiré sur Ricky Cenabre lors du second vol et a demandé au jury d'acquitter Laylin Delorme de son meurtre.

« Froids et calculateurs »

La Couronne a dépeint les crimes comme « froids et calculateurs ».

Le procureur John Watson a soulevé que Laylin Delorme avait amené une arme lors des deux braquages. « Il s'agissait d'actes planifiés et délibérés », a-t-il déclaré.

La Couronne a aussi tenté de démontrer la planification en disant que l’accusé et ses complices avaient choisi une heure de la nuit tranquille pour commettre les crimes et qu’ils portaient des masques et des gants.

Les délibérations débutent jeudi.