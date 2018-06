Un peu partout dans les rues de La Broquerie, un village situé à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Winnipeg, d’étranges panneaux sont sortis de terre au cours des dernières semaines.

Au nombre de 15, ils jalonnent un parcours qui permet au visiteur de découvrir les lieux qui ont façonné l’histoire de la municipalité et les figures de ses artisans.

Comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste, par exemple, une tradition lancée ici même et qui, depuis, a été adoptée par toute la communauté francophone du Manitoba.

« Vous voyez, nous avons ici une petite description de l’événement, l’aspect historique, des photos de vieux tracteurs », décrit Richard Turenne, qui travaille pour la Société de développement communautaire de la localité, en s’approchant de la pancarte qui porte le numéro 14.

Lui-même pleinement engagé dans la vie de la communauté, il a été la pierre angulaire de ce projet.

« Vous comprenez, dit-il, pour les nouvelles personnes qui s’installent à La Broquerie, il n’y a aucune ressource pour décrire la communauté. Les gens ont des histoires à raconter, mais s’ils ne sont plus là, leur mémoire et leurs souvenirs ne sont plus là non plus. »

Le rôle de la transmission orale

C’est aussi l’avis d’Yvette Gagnon, qui a fait partie du comité de sélection des sites du Sentier historique.

« Il y a tellement de choses uniques à raconter », dit cette enseignante à la retraite, qui est venue à La Broquerie pour travailler, et qui y a rencontré son mari.

« Moi-même, j’ai appris toutes ces choses-là au fil des ans, et cela m’a passionnée, parce que j’aime l’histoire, avoue-t-elle. Ce sont des petites choses qu’avec le temps, on oublie. J’ai voulu participer à ce projet, pour que nos enfants et nos petits-enfants sachent tout ça, qu’ils ne tiennent pas pour acquis ce que nos ancêtres ont mis des années à construire. »

Pour le centenaire de La Broquerie, en 1983, une gigantesque vache factice a été placée à l'entrée du village pour souligner l’importance de l’industrie laitière de la région. Le nom de Brisette lui a été donné, clin d'oeil au sobriquet du village. Photo : Radio-Canada/Joanne Lussier-Demers

Mais on peut vouloir conserver la mémoire historique et être malgré tout très moderne.

C’est ce que prouve la communauté de La Broquerie, qui s’est prêtée au jeu du récit en vidéo de toutes ces anecdotes qui mettent du piment dans l’histoire.

« Quand on s’approche de l’un des panneaux, reprend Richard Turenne, on peut chercher Brisette, la vache devenue l'emblème de la ville, et scanner le code QR avec un téléphone intelligent. On est alors transporté vers une capsule vidéo dans laquelle un ambassadeur de la ville va raconter une petite histoire au sujet du lieu. »

15 haltes pour la postérité

Dans ces bulles visuelles, on peut entendre Yvette Gagnon revenir sur l’histoire du hockey à La Broquerie, Jeannine Kirouac expliquer le symbole de foi que sont les croix de chemin, Claudette Taillefer rappeler l’importance de l’industrie fromagère ou encore Robert Tétrault décrire l’importance du transport dans l'essor du village.

Ces 15 panneaux historiques (13 installés dans la ville même et 2 autres dans le parc communautaire) constituent un parcours d’un peu plus d’une heure qui permet de découvrir la ville sous un autre angle.

Le guide interprétatif pour suivre ce parcours est accessible dans les commerces locaux, au bureau municipal ou encore en ligne, sur le site Internet de la municipalité.

Quant à la mémoire collective de La Broquerie, elle est désormais gravée pour la postérité dans le « marbre » numérique.

Avec des informations de Gilbert Rowan