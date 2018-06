Martin Girardin, du Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts, a contribué aux recherches. Il s’intéresse depuis longtemps à la forêt boréale canadienne qui joue un rôle essentiel pour purifier l'air et l'eau.

Cette fois-ci, il s’est penché sur la région du Whiteshell, située à cheval entre l’Ontario et le Manitoba.

« Nous avons constaté un déclin important de la quantité de feux de forêt, au regard des 2000 ans passés, mais principalement au cours du siècle dernier, seule période de temps pour laquelle nous disposons d’archives », dit-il.

« On sait, comme on l’a vu récemment au Manitoba, que beaucoup de feux sont allumés par l’activité humaine, reprend le chercheur. Associé à l’effet du réchauffement climatique, c’est un facteur qui nous amèneraient à croire qu’il y a de plus en plus de feux. C’est pourtant l’inverse que nous constatons ».

D’autres régions du Canada, comme le sud du Québec ou le sud-est de l’Ontario, dénombrent elles aussi une baisse de la fréquence des feux de forêt.

Multiples facteurs

« Mais alors que dans ces régions nous savons que le climat s’est beaucoup humidifié au cours de ces 2000 ans, ce qui explique la situation actuelle, la région du Whiteshell est à cheval entre une zone d’accroissement de l’humidité et une autre frappée par un accroissement de la sécheresse », poursuit Martin Girardin.

Pour expliquer cette diminution des incendies, il faut une combinaison de plusieurs facteurs, avance-t-il.

Une plus grande efficacité des moyens humains de lutte contre les incendies, les politiques mises en place pour aménager les forêts à la suite d’incendies, ainsi que les changements observés dans la flore qui repousse après un feu sont à prendre en considération, dit-il.

Des incendies plus graves?

Mais le corollaire, c’est que tous ces effets combinés créent des conditions propices à la naissance de très grands feux dans l’avenir, avertit le chercheur.

« Nos projections montrent que d’ici 20 à 30 ans, la perte de la biodiversité en faveur des épinettes, qui constituent un combustible, nous pourrions avoir des incendies de très grande ampleur », analyse-t-il.

Pour prévenir ces catastrophes futures, Martin Girardin prône un meilleur contrôle de l’aménagement forestier.

« Ici, au Manitoba comme dans l’Ontario, on pourrait favoriser la plantation d’espèces coupe-feu, qui ralentiraient la propagation des incendies. Aujourd’hui, on plante beaucoup d’épinettes pour les besoins de l’industrie, mais c’est une approche coût et bénéfices qu’il faut regarder de plus près. »

Avec des informations de Martine Bordeleau