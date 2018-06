Un texte d’Estelle Côté-Sroka

Selon des documents obtenus par CBC, la fonctionnaire Jacqueline Palumbo a guidé l'ancien ministre de la Justice Rob Nicholson dans le processus d'extradition de l'ex-professeur de l'Université d'Ottawa, alors soupçonné de terrorisme.

L’examen du gouvernement fédéral sur les « leçons apprises » des procédures d’extradition de M. Diab a été lancé après sa libération par la justice française, en janvier 2018.

En l’absence de preuves le liant à l’attentat de la synagogue de la rue Copernic, à Paris en 1980, le citoyen canadien d’origine libyenne a alors pu revenir au pays après 38 mois d’emprisonnement.

Dans le cadre de l’examen interne au ministère de la Justice, l’avocate Jacqueline Palumbo a notamment communiqué avec l’avocat d’Hassan Diab pour qu’il puisse partager ses idées et suggestions sur la façon dont le processus d’extradition aurait pu être amélioré dans ce dossier.

Or, selon des documents obtenus par CBC, cette même fonctionnaire était l’avocate-conseil principale du Service d’entraide internationale qui s’occupait du dossier de M. Diab, lorsque M. Nicholson était ministre de la Justice.

Dans une note de service acheminée au ministre en 2011, dont CBC a obtenu copie, l’avocate-conseil principale décrit les procédures judiciaires françaises auxquelles M. Diab pourrait être soumis en cas d’extradition.

Le document détaille que M. Diab aurait l’occasion de contester les allégations à plusieurs reprises pendant le processus d’enquête et que le suspect pourrait demander au juge d’instruction d’entreprendre d’autres démarches, incluant la recherche de preuves [pouvant l’exonérer] .

L’avocate-conseil y ajoute que si le dossier de M. Diab est transféré à la cour pour procès, celui-ci aura d’autres occasions de contester la preuve, y compris les allégations de renseignement et les rapports d’experts .

L’avocat de M. Diab, Donald Bayne, remet en question la crédibilité de l'examen interne sur l'extradition de son client. Il souligne qu’une personne ayant été au coeur du processus d’extradition ne peut mener en toute indépendance un examen sur les décisions prises par l’équipe dont elle faisait partie.

Il n’y a aucun doute, Mme Palumbo est en conflit d’intérêts, croit Duff Conacher, professeur adjoint aux départements de droit et de science politique de l’Université d’Ottawa. En plus d’avoir été impliquée dans le processus d’extradition, elle manque d'indépendance vis-à-vis de tous les autres participants , selon lui. L’avocate a donc une vision « teintée » de la situation, soutient le professeur adjoint.