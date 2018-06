Un texte de Lyssia Baldini





La Comédie des erreurs

La pièce est une comédie qui met en scène ce qui pourrait arriver lorsque deux paires de jumeaux se rencontrent et s'entrecroisent.

Il peut y avoir alors erreur sur la personne et le tout devient multiplié par quatre.

La pièce La comédie des erreurs de Shakespeare Photo : Radio-Canada

L'histoire évite les thèmes habituels tragiques de Shakespeare pour traiter plutôt des thèmes très sombres tels que la folie et la violence extrême. D'ailleurs, un des personnages de l’histoire, Antipholus d'Éphèse, est probablement le plus sombre et violent de toutes les histoires de Shakespeare.

La comédienne Kristi Hansen joue dans le festival depuis 13 ans. Photo : Radio-Canada

Elle aborde également la relation, la différence et la réciprocité entre le maître et son serviteur, entre époux et épouse, parents et enfants, vendeur et acheteur.



Malgré tout, la pièce reste la plus courte que Shakespeare ait écrite et la plus comique.

La pièce est tellement courte que même dans Hamlet, le personnage de Hamlet dit plus de mots que dans la pièce complète de La comédie des erreurs! Kristi Hansen, comédienne

La pièce La Comédie des erreurs sera présentée en alternance avec la pièce Hamlet.

Le fait qu'il y ait deux pièces complètement différentes l'une de l'autre rend le festival vraiment accessible pour tous. Gianna Vacirca, comédienne

Hamlet

La célèbre tragédie qui aborde la vengeance d'un fils pour le meurtrier de son père est présentée cette fois-ci de façon plus rapide tout en mettant l'accent sur le mystère.

La pièce Hamlet de Shakespeare Photo : Radio-Canada

L'intrigue de cette version est traitée de façon un peu plus moderne. Elle utilise par ailleurs des comédiens un peu plus jeunes dans le rôle des personnages laissant ainsi la place à une interprétation différente des crises et des émotions que vivent les personnages.

Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans les personnages de Hamlet et je pense que ça peut donner des leçons et leur permettre d'en tirer profit dans leur propre vie par la suite. Gianna Vacirca, comédienne

La comédienne Gianna Vacirca vit sa première expérience avec la troupe Freewill cet été. Photo : Radio-Canada

Bien sûr, l'intrigue reste la même... Être ou ne pas être, telle est la question!

Mais voilà, Hamlet, prince du Danemark retourne à la maison pour pleurer la mort de son père. Il est ébranlé par le remariage de sa mère avec son oncle qui deviendra le roi. Puis un fantôme lui apparaîtra et révélera que son oncle a empoisonné le père de Hamlet.

C'est vraiment un défi pour une comédienne de faire du Shakespeare, pour quelques raisons. Il y a mille personnes qui ont dit ces mots avant toi alors... [...] Je pense qu'avec mon caractère et le thème, je peux prendre ça dans une différente direction et ça, c'est mon plaisir pour moi. Kristi Hansen, comédienne

Célébrez l'art de Shakespeare et le 30e anniversaire du festival en regardant ces deux spectacles très différents l'un de l'autre, avec une bière ou un verre de vin et du popcorn!

Les pièces sont présentées à l'extérieur, en alternance, à partir de jeudi le 19 avril jusqu'au dimanche 15 juillet à l'amphithéâtre du parc Hawrelak. Plusieurs représentations sont offertes, de jour comme de soir.