Un texte d’Édith Drouin

Adolescente, Joannie Alain rêvait déjà de posséder une résidence. Elle était très proche de ses grands-parents et avait l’habitude de visiter l’oncle de sa mère, atteint d’une déficience intellectuelle, qui était placé dans une résidence pour aînés.

Au fil des ans, la jeune femme a travaillé dans des résidences pour personnes âgées. Elle a obtenu un diplôme en éducation spécialisé et possède maintenant un emploi en tant qu’éducatrice spécialisée au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Rimouski.

Toujours concentrée sur son but d’un jour acheter une résidence, la jeune femme a suivi son cours en lancement d’entreprise cette année. « Il ne me reste qu’à avoir ma résidence maintenant! », lance-t-elle avec enthousiasme.

Mettre fin à la maltraitance

Si Joannie Alain veut acheter sa propre résidence, c’est qu’elle veut mettre fin au cycle de négligence et même de maltraitance dont elle dit avoir été témoin. La jeune femme explique avoir vu des situations déplorables qui, en s’accumulant, devenaient des situations de maltraitance.

Pour moi, la maltraitance, c’est vraiment des petites choses minimes [...] : des protections non changées, des dentiers non lavés. Joannie Alain, éducatrice spécialisée

La jeune entrepreneure attribue les problèmes qu’elle a observés au manque de personnel et au fait que le travail soit davantage centré sur les tâches à accomplir que sur les soins prodigués.

Elle se souvient, par exemple, avoir eu l’impression d’être davantage une concierge qu’une préposée aux bénéficiaires au cours de son parcours.

Elle raconte même avoir été réprimandée pour avoir joué aux cartes avec une dame pendant ses pauses et son heure de souper. Une situation qu’elle ne souhaite pas reproduire dans sa propre résidence, où elle espère consacrer un temps précieux à ses patients.

Le défi du financement

La résidence de Mont-Joli que Joannie Alain a dans sa mire vaut 600 000 $, une somme qui n’est pas simple à obtenir.

Si le financement est un défi pour la plupart des entrepreneurs, les institutions financières que Joannie Alain a approchées étaient souvent surprises de son âge.

C’est sûr qu’ils sont surpris de mon âge et que je veuille avoir une résidence de personnes âgées, mais il faut en avoir des jeunes comme moi qui veulent s’impliquer dans la société. Joannie Alain, éducatrice spécialisée

Selon l’éducatrice spécialisée, les institutions financières demandent généralement 50 % de mise de fonds et sont très prudentes pour ce qui est du financement des résidences pour aînés, puisque des personnes âgées pourraient se retrouver à la rue en cas de faillite.

La jeune entrepreneure a entrepris des démarches auprès de Desjardins, elle a déjà des investisseurs et elle lancera bientôt une campagne de financement sur le site Internet de sociofinancement La Ruche.

« À la vie, à la mort »

Alors qu’elle tente toujours de mettre sur pied son premier projet, Joannie Alain rêve déjà plus grand. Son but ultime est de créer une résidence pour personnes autonomes, semi-autonomes et non autonomes.

Elle dit avoir vu trop de couples séparés en raison de leurs différents niveaux d'autonomie et souhaite leur donner la chance d’être ensemble « à la vie, à la mort ».