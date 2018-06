Parmi les priorités, figure la promotion du service et l'utilisation des technologies de l'information pour le paiement électronique.

La Ville veut avant tout améliorer les horaires et les trajets exploités présentement en ajoutant entre autres des points de transferts au Collège du Yukon ainsi qu'au Centre des Jeux du Canada.

Les changements ne seront pas en place avant un an à un an et demi, selon les responsables.

Des trajets diversifiés

Pour revoir le système des transports en commun, la Ville a fait appel au consultant Sasha Pejcic de la firme Stantec basée à Toronto. Ce dernier affirme que la fréquentation de près de 800 000 passagers par année est enviable et qu'il est possible d'améliorer davantage le service pour en augmenter la popularité du système.

Il faut renforcer ce qui marche et éliminer ce qui ne marche pas. Sasha Pejcic, consultant en transports en commun, Stantec

Le principal aspect sur lequel travailler réside dans les trajets et les horaires, selon les consultations réalisées à l'automne auprès d'environ 500 personnes.

Actuellement, les trajets d'autobus circulent en boucle d'un quartier résidentiel au centre-ville ce qui ne permet pas aux usagers de se rendre facilement d'un quartier à l'autre. Les stations de transferts devraient, selon le consultant, accélérer les trajets pour les étudiants du Collège du Yukon, par exemple.

Les horaires d'autobus seraient ensuite établis sur des bases de 15 ou 30 minutes, et de 60 minutes pour les circuits en dehors des heures de pointe. Un système de suivi des autobus en temps réel sur une application mobile permettrait aux passagers de suivre le déplacement de l'autobus attendu.

Le plan propose d'améliorer le service d'autobus en permettant, par exemple, aux passagers de se diriger ailleurs qu'au centre-ville. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Trajet sur demande

Autre changement proposé, celui d'offrir un transport en commun sur demande pour les passagers des secteurs sous-utilisés qui ne justifient pas l'utilisation d'un autobus.

Les utilisateurs de Lobird ou Raven's Ridge pourraient ainsi demander, grâce à une application mobile ou par téléphone, d'être récupérés chez eux et transportés jusqu'au centre de transfert le plus près.

Le service serait offert par les autobus actuellement utilisés pour le service de transit adapté aux passagers à mobilité réduite. Celui-ci serait de son côté fourni par un partenariat, subventionné, avec une entreprise de taxis.

Le consultant Sasha Pejcic et la directrice du transport en commun pour la Ville de Whitehorse, Cheri Malo, ont présenté les grandes lignes du plan directeur envisagé. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Un appui des résidents nécessaire

La directrice du transport en commun pour la Ville de Whitehorse, Cheri Malo, affirme que les résidents de la municipalité se sont montrés jusqu'ici favorables.

« Le nombre de passagers a augmenté de 50 % depuis 2011 et les gens continuent de soutenir le système » ajoutant que cette augmentation s'est largement faite sans grande modification. Elle croit toutefois nécessaire d'encourager encore davantage ce mode de transport.

Selon les données recueillies au cours des consultations publiques à l'automne, plus de la moitié des passagers utilise les autobus pour se rendre au travail alors que le quart les emprunte pour faire l'épicerie.

« Ce sont des concepts, le vrai travail débute maintenant! » lance ... les solutions peuvent être mise en oeuvre plus rapidement considérant que le système ne compte que 13 autobus.

Le conseil municipal doit se prononcer sur le plan au cours des prochaines semaines.