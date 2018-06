Un texte d’Ariane Perron Langlois

Le projet, mené par Pêches et Océans Canada, permettra d’installer des hydrophones, des appareils qui enregistrent les sons sous-marins, en plein cœur de l’habitat essentiel du béluga.

Au total, 10 stations d’écoute seront mises en place entre les îles du Bic et l’île-aux-Coudres.

C'est la première fois que Pêches et Océans Canada déploie un système d'écoute aussi important dans le Saint-Laurent.