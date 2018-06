Un texte de Charlotte Dumoulin

« C'est important pour une grande ville d'avoir de grandes institutions culturelles », a déclaré Naheed Nenshi, le maire de Calgary, au moment d’annoncer la signature du contrat avec Contemporary Calgary mardi.

Après des années de négociations entre les deux parties, voilà que d’ici environ un an, Calgary ne sera plus la seule ville nord-américaine de plus de 1 million d'habitants à ne pas avoir de musée d’art contemporain, dit la municipalité.

Toutefois, si l’étape du bail est maintenant franchie, Contemporary Calgary doit toujours amasser 24,5 millions de dollars avant juin 2019 pour les travaux d’aménagement du planétarium.

Le groupe espère que les deux tiers de ce financement proviendra des gouvernements fédéral et provincial et le reste de l'argent, du secteur privé.

Pierre Arpin, directeur général de Contemporary Calgary, explique que des rénovations sont nécessaires dans le planétarium pour que les oeuvres puissent être bien préservées.

Pour construire un site comme ça, c’est une imperméabilité au niveau environnemental qui requiert ce que le planétarium ne peut pas offrir parce que c’est en général des murs de béton coulé Pierre Arpin, directeur général de Contemporary Calgary

Le groupe prévoit de présenter trois grandes expositions annuelles dans ce musée. La direction se dit même prête à lancer la première en 2019 avec des artistes de la région.

Le musée permettra d’exposer les oeuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux.

« C'est une façon d'exposer nos artistes contemporains calgariens et régionaux et, en même temps, d'exposer nos citoyens à ce qui se passe ailleurs », se réjouit le président de l'École d'art et de design de l'Alberta Daniel Doz.

D'ailleurs pour le maire, cet espace contribuera à faire rayonner la ville de Calgary ainsi qu'à augmenter le nombre de touristes.