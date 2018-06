« C’est naturel pour nous de faire attention d’offrir à nos étudiants un enseignement sur le savoir et la culture autochtones et sur la façon d’améliorer la santé des peuples autochtones », explique le doyen Kue Young.

La faculté a embauché cinq professeurs autochtones et trois aînés afin de systématiser le travail de sensibilisation amorcé pour mettre en oeuvre les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Créer des ponts

Ils seront chargés de conseiller la faculté sur la prise en compte des savoirs traditionnels et accompagneront les employés, les professeurs et les étudiants.

La faculté a décidé d’inclure les perspectives autochtones dans l’ensemble de son enseignement pour que tout le monde y soit confronté, décrit le doyen.

Le Cri Bert Auger sera l'un des trois aînés en résidence. Il espère pouvoir transmettre la tradition autochtone pour créer des ponts entre Autochtones et non-Autochtones. « C’est plus facile quand on se connaît », estime-t-il.

Comment est-ce qu’on peut s’aider mutuellement? Comment est-ce qu’on peut recruter plus d’Autochtones à l’université? Comment est-ce qu’on peut travailler avec les Premières Nations sur la santé, sur l’économie, si on ne se connaît pas mieux? Bert Auger, aîné de la Première Nation crie Whitefish Lake

Il espère notamment que ceux qui auront à travailler avec les communautés autochtones seront plus respectueux du protocole et qu’ils éviteront de manquer de respect par méconnaissance de la culture.

Nos étudiants pourront les rencontrer, leur parler, écouter leurs histoires. C’est quelque chose qu’ils ne peuvent pas apprendre dans des livres. Kue Young, doyen de l’École de santé publique de l’Université de l’Alberta

La faculté espère que ses diplômés deviendront de meilleurs citoyens. Elle cherche aussi des moyens de recruter plus d’étudiants autochtones, dit Kue Young.

Selon Statistique Canada, l’espérance de vie des métis et des membres des Premières Nations est inférieure d’environ cinq ans à la moyenne canadienne.