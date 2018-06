Traduction maison de l'expression anglophone « fear of missing out » (FOMO). Désigne la peur de manquer un événement, de ne pas prendre part à une activité où tout le monde sera. Dans son essai Réussir son hypermodernité et sauver le reste de sa vie en 25 étapes faciles, l'auteur Nicolas Langelier soutient que cette anxiété est un symptôme de la société moderne, où l'on est en contact avec une multitude d'informations en même temps.