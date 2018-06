Un texte d’Édith Drouin

Le nouveau bâtiment de six étages devrait voir le jour d’ici janvier 2020.

Il sera situé à l’angle des rues Marie-Antoinette et des gouverneurs, où se trouve actuellement un bâtiment vacant.

Selon Gonzague Drapeau, le président du Groupe Drapeau et du Groupe Navigateur, le projet devrait permettre la création d’une dizaine d’emplois.

Plusieurs autres C Hôtels possèdent des Noah Spa au Québec, dont les établissements de Scott, de Thetford Mines et de Venise-en-Québec. Celui de Rimouski sera toutefois le seul à être situé en ville.