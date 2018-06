Exemple

« Dans la culture populaire et en publicité, on utilise l’envaluement pour justifier qu’on vende toute sorte de produits aux femmes », disait la chroniqueuse Audrey PM, dans une chronique où elle tentait justement de traduire « empowerment », « par un terme qui ne serait pas beige ». Elle justifiait son choix d’« envaluement » en disant : « Je trouve ça bizarre que les traductions françaises proposées jusqu’ici (comme autonomisation) aient évacué la dimension individuelle du mot, alors que c’est exactement cette dimension qui est à l’origine de son utilisation dans les mouvements civiques : on veut redonner à des humains le sentiment de leur propre valeur. »

Ce qu’en dit l’Office québécois de la langue française (OQLF)

L’OQLF propose plutôt de dire « autonomisation ». Un terme qui fait référence à l’autonomie acquise par et pour soi-même.