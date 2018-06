Une pièce du système de levage du tablier d'embarquement s'est brisée du côté de Lévis. La pièce endommagée dimanche avait été remplacée le lendemain, mais la pièce de rechange a cédé mardi matin.

La nouvelle pièce a été commandée et devrait arriver à Québec en soirée.

« Elle est en transport. On est mobilisés ce soir et cette nuit pour procéder à l’installation de la pièce neuve et effectuer tous les tests requis avant de remettre la rampe en service », a indiqué la porte-parole de la Société des traversiers du Québec Julie Drolet.

Chaque jour, 1300 véhicules utilisent la traverse Québec-Lévis.