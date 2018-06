Exemple

Le chroniqueur à La Presse et ami d’On dira ce qu’on voudra Hugo Dumas est un grand adepte de l’expression « divulgâcher ». Par exemple, en juillet 2017, il écrivait dans sa chronique Chef, oui, chef! : « C’est rare que cela se produise aux Chefs!, mais une personne (découragée) lance le torchon avant la fin du chrono réglementaire. Deux autres traînent la patte dans deux émissions consécutives, ce qui assombrit, sans rien divulgâcher, leur avenir télévisuel. Et les larmes coulent en studio. »

Ce qu’en dit l’Office québécois de la langue française (OQLF)

Cette expression est dérivée du mot « divulgâcheur », qui a été inventé en mai 2014 par l’Office québécois de la langue française. Si les journalistes et la population générale se sont au départ moqués de l’expression, elle est rapidement passée dans l’usage, si bien que vous pouvez souvent l’entendre sur les ondes de la radio nationale maintenant.