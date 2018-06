Julia Jodouin qui commencera son baccalauréat en sciences infirmières cet automne à l’Université Laurentienne va se joindre à l’équipe à titre de lanceuse.

Continuer de jouer au baseball était l’une de mes principales motivations en acceptant l’offre de l’UL. Julia Jodouin, nouvelle recrue de l'équipe de baseball de la Laurentienne

J’ai hâte d’entreprendre cette étape de ma vie à la Laurentienne pour me consacrer à deux choses qui me tiennent à cœur : les soins infirmiers et le baseball. J’ai bien hâte au mois de septembre , a-t-elle déclaré.

Ses performances sportives au baseball restent remarquables au sein de l’équipe masculine pee-wee des Shamrocks de Sudbury.

Julia Jodouin a également joué au sein de l’équipe féminine 16U de l’Ontario pendant deux saisons.

Elle a aussi joué au baseball et à la balle-molle pendant une saison, avec l’équipe d’or 16U des Ghosts de Waterloo, jusqu'aux championnats nationaux.

Comme membre de l’équipe féminine 21U de l’Ontario, elle a été nommée meilleure sportive et joueuse de premier niveau.

Julia Jodouin a brillé pendant l’été 2017, ce qui lui a valu un poste au sein de l’équipe féminine nationale qui avait affronté l’équipe américaine au cours d’une rencontre amicale.

Julia Jodouin est une excellente joueuse , a affirmé l’entraîneur de l’équipe masculine de baseball de la Laurentienne, Brodie Jeffery.

Cette athlète de calibre relève la barre pour chaque membre de l’équipe. Brodie Jeffery, entraîneur de l'équipe masculine de baseball de la Laurentienne

Pour monter un programme de baseball de A à Z, estime M. Jeffrey, il faut des athlètes qui savent bien jouer afin d’assurer une solide fondation.

Julia est un talent indispensable et se distingue tant par sa persévérance que par son engagement indéfectible envers le sport, ajoute M. Jeffery.