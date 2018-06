Expression en anglais. Littéralement, « corps de papa ». Elle vient de la contraction de « dad » et de « body » et est utilisée pour parler du corps d'un homme qui, un peu comme un père de famille, aurait un petit surplus de poids plutôt que des abdominaux bien définis. L'expression a fait son apparition sur le web en 2015, lorsqu'une étudiante de 19 ans de l'Université Clemson, en Caroline du Sud, a publié l'article Why Girls Love the Dad Bod (Pourquoi les filles aiment les corps de papa). Son message a rapidement été repris par des médias comme le Washington Post, GQ, New York Magazine, etc.