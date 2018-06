Expression anglaise. Littéralement, « se gaver d'écoute ». Signifie écouter une série d'émissions en rafale, se gaver de télévision. De plus en plus de séries, notamment celles produites par Netflix, ont d'ailleurs modifié la manière dont les épisodes sont construits afin de s'adapter à cette nouvelle façon de consommer du divertissement. On crée des introductions plus courtes et des fins qui ont des chutes prononcées afin de garder l'auditoire captif.