Expression anglaise. Littéralement, « appel-fesses ». C'est un coup de téléphone ou un message envoyé en plein milieu de la nuit, souvent sous l'influence de l'alcool et motivé par l'intention d'avoir une relation sexuelle. L'expression « booty call » peut à la fois être utilisée comme un verbe et un nom : on peut « recevoir un booty call » ou « booty-caller » quelqu'un.