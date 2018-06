Synopsis: Alice part étudier à Dublin alors que le conflit entre les indépendantistes de l'IRA et les pro-Anglais fait rage. Elle va s'intégrer rapidement à la faune universitaire et devra apprendre à vivre avec les divers courants politiques qui secouent l'Irlande. Un beau matin, une amie qu'elle croyait disparue frappe à sa porte.

L'écrivain Douglas Kennedy Photo : Ulf Andersen

Auteur: Douglas Kennedy a étudié à la Collegiate School et au Bowdoin College dans l’État du Maine, avant de partir un an au Trinity College de Dublin en 1974. Il travaille ensuite à New York comme régisseur, puis repart vivre à Dublin où il intègre le Théâtre national d'Irlande à titre d'administrateur.

Après avoir travaillé quelques années comme journaliste, il fait paraître en 1988 son premier livre, un récit de voyage, intitulé Au-delà des pyramides. En 1997, son roman L'homme qui voulait vivre sa vie connait un succès international, vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde. Le deuxième tome de La symphonie du hasard est son quatorzième roman.

On aime : L'évocation sentie de la culture et de la société irlandaise;

la profondeur et la complexité des personnages;

le regard critique que pose l'auteur sur les États-Unis.