L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Nikki Haley, en a fait l’annonce mardi, qualifiant l’institution onusienne de « dépotoir de partis pris politiques ».

Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts, qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie. Nikki Haley, ambassadrice américaine auprès des Nations unies

Cité par son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore le retrait de Washington et dit qu’il « aurait préféré que les États-Unis restent au Conseil des droits de l'homme ». Il a ajouté que cette institution « joue un rôle très important dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a qualifié le départ des Américains de « regrettable ».

L'organisation de défense des droits de la personne Human Rights Watch s'est insurgée contre la décision.

« Le retrait de l'administration Trump est un triste reflet de sa politique unidimensionnelle en matière de droits de l'homme, comme le fait de défendre la critique des abus israéliens. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a joué un rôle important dans des pays comme la Corée du Nord, la Syrie, le Myanmar et le Soudan du Sud, mais tout ce dont Trump semble se soucier, c'est de défendre Israël. », a déclaré Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch.

Oxfam America a aussi eu des mots très durs pour l’administration Trump.