L'annonce de ce départ devrait intervenir en soirée à Washington, lors d'une allocution du secrétaire d'État Mike Pompeo et de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.

L'organisation de défense des droits de la personne Human Rights Watch s'est insurgée contre la décision.

« Le retrait de l'administration Trump est un triste reflet de sa politique unidimensionnelle en matière de droits de l'homme : comme le fait de défendre la critique des abus israéliens. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a joué un rôle important dans des pays comme la Corée du Nord, la Syrie, le Myanmar et le Sud-Soudan, mais tout ce dont Trump semble se soucier, c'est défendre Israël. », a déclaré Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch.

Oxfam America a aussi eu des mots très durs pour l’administration Trump.