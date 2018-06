Exemple

Dans le film Breakfast at Tiffany’s, le rôle du concierge japonais M. Yunioshi est incarné par l’acteur blanc Mickey Rooney. Le blanchiment culturel a aussi lieu dans le film The Conqueror, dans lequel John Wayne joue le rôle de l’empereur mongol Genghis Khan. Plus récemment, le choix de l’actrice Scarlett Johansson pour jouer une Asiatique dans le film Ghost in a Shell a suscité une levée de boucliers.