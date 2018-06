Parce qu’on oublie toujours quelque chose et que les imprévus sont tout simplement… imprévisibles, voici quelques applications qui vous permettront de maximiser votre organisation et d’éviter les déceptions.

Un texte de Camille Laventure

Applis pour se déplacer de façon efficace

Kayak

La mission principale de l’application (et du site web) Kayak est de colliger toutes les possibilités de vols, partout dans le monde, offertes par toutes les compagnies aériennes et tous les sites d’aubaines, pour vous proposer le meilleur itinéraire de voyage selon vos besoins.

Avec des filtres de recherche comme le prix, le nombre d’escales, l’âge de chaque passager et la classe (économique, affaires, etc.) désirée, vous êtes assuré de trouver des vols qui répondent précisément à vos exigences. Vous pouvez aussi utiliser la fonction « Explorez le monde » pour découvrir les destinations où vous pouvez vous rendre selon un budget déterminé, ou encore la fonction « Multi-destinations » pour trouver un itinéraire avantageux qui passe par de nombreuses villes.

L’onglet « Trips » de l’application est fort utile : lorsque vous réservez un vol, un hôtel ou une voiture sur l’application, Kayak s’occupe de rassembler le tout en un seul endroit et vous crée un calendrier de voyage. De plus, vous pouvez y ajouter les réservations que vous avez faites en dehors de l’appli, soit en liant votre compte Gmail à Kayak, soit en y transférant vos courriels de confirmation.

L’application peut aussi vous aviser des fluctuations de prix pour les vols vers la destination de votre choix.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : pour faire des recherches, oui, pour consulter votre itinéraire dans l’onglet « Trips », non

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : Hopper (iOS et Android, en anglais uniquement), Travelocity (iOS et Android, appli offerte en français)

LoungeBuddy Lounge Access

L’application LoungeBuddy permet à n’importe quel voyageur d’acheter un accès à un salon privé dans un aéroport. Elle s’avère particulièrement utile lorsque votre vol est retardé ou que vous désirez un peu d’intimité pour travailler ou manger un morceau.

La navigation dans cette appli n’est pas tout à fait instinctive : il faut parfois chercher la façon de revenir à l’écran précédent ou de naviguer d’une section à l’autre. Aussi, afin d’acheter votre accès à un salon, vous devez d’abord créer un « voyage » et y indiquer votre numéro de vol ainsi que l’aéroport où vous prenez l’avion, ce qui resserrera les critères de recherche de salon.

Par contre, une fois que vous aurez compris comment l’utiliser, vous découvrirez rapidement que LoungeBuddy détient toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur les salons : heures d’ouverture, commodités et services offerts, emplacement dans l’aéroport (avant ou après la sécurité, dans la zone des vols intérieurs ou internationaux) et clients admis – certains salons n’accueillent que les passagers voyageant en classe affaires ou avec une compagnie aérienne précise.

Vous pouvez acheter votre accès pour une période d’une ou de plusieurs heures, quelques mois d’avance ou la journée même.

Prix : gratuit

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : Priority Pass Airport Lounges (iOS et Android, appli offerte en français), Lounge Club (iOS et Android, en anglais seulement)

AirHelp

Si votre vol a été annulé, retardé ou surréservé, il y a fort à parier que vous pouvez réclamer un montant pour ce contretemps. L’application (et le site web) AirHelp a été créée pour vous aider dans votre réclamation auprès de la compagnie aérienne.

L’appli est une création américaine et n’a pas encore intégré les lois canadiennes dans ses services de réclamation. Par contre, vous pouvez tout de même l’utiliser si vous avez décollé ou atterri aux États-Unis à bord d’un avion d’un transporteur américain.

Avant de procéder à une réclamation, l’application vous demande de répondre à quelques questions sur le vol et la cause du retard ou de l’annulation afin de vous indiquer si vous pouvez effectivement recevoir un chèque du transporteur. Ensuite, elle vous guide dans le processus de réclamation et s’occupe même d’intenter les poursuites contre les compagnies aériennes, si nécessaire.

Il s’agit d’une application totalement gratuite. Cependant, si AirHelp réussit à obtenir gain de cause pour vous, elle récupérera 25 % de la somme qui vous est due. Vous pouvez aussi simplement consulter la section « Vos droits » sur l’appli pour en savoir plus sur les lois qui entourent votre vol.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis pour vous organiser avant et pendant vos vacances

PackPoint Travel Packing List

Cette application crée des listes personnalisées de choses à mettre dans vos valises. En fonction de la destination, de la durée du séjour, des activités que vous ferez, de la météo moyenne de la région visitée, de la possibilité de faire du lavage et de votre genre, PackPoint crée votre liste sur mesure instantanément.

L’application est très facile à utiliser et sa navigation est instinctive. Quelques fonctions intéressantes : vous pouvez créer plusieurs listes à la fois si vous partez pour un voyage multidestinations et personnaliser les listes en leur ajoutant des éléments ou en modifiant la quantité nécessaire d’un article en particulier.

Prix : gratuit

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : non

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

TripIt

TripIt est un assistant de voyage électronique. Sa principale fonction est de conserver en un seul endroit toutes les réservations que vous avez faites pour votre voyage (hôtel, activités, voiture, billets d’avion, etc.). L’ajout d’éléments peut se faire de façon automatique par l’application lorsqu’elle est connectée à votre boîte de courriels ou de façon manuelle par vous.

Le côté intelligent de l’application est d’une grande aide. Par exemple, TripIt vous avertit si vous avez réservé un séjour à l’hôtel, mais que vous n’avez pas acheté de billet d’avion ou indiqué un autre moyen de transport. Elle trouve automatiquement les heures d’arrivée et de départ pour l’hôtel choisi, ou encore calcule le temps d’escale dont vous disposez lorsque vous entrez manuellement les numéros de vols.

Dans sa version de base, l’appli est donc déjà plutôt bien équipée. Sa version Pro, dont l’abonnement annuel coûte 68 $, vous envoie des alertes lorsque vous devez partir pour l’aéroport, offre l’option « Seat Tracker » pour vous avertir lorsqu’un siège que vous convoitez se libère sur l’avion, et vous informe de votre admissibilité au remboursement en cas d’annulation de vol, entre autres.

Prix : gratuit pour la version de base, ou 67,99 $ par année pour la version Pro

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : non

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : TripCase (iOS et Android, en anglais uniquement), Google Trips (iOS et Android, appli offerte en français)

Trip Advisor

Le site web Trip Advisor n’a pas besoin de présentation, mais l’application gagne à être connue. Cette dernière repose sur les mêmes bases que le site original, mais se démarque par sa capacité à trouver instantanément des activités et des hôtels à proximité et à vous guider sans connexion Internet.

L’application permet de réserver des entrées, des vols ou des séjours directement sur votre téléphone, toujours de façon éclairée grâce aux commentaires des autres utilisateurs. Vous pouvez également rechercher des activités, hôtels et vacances en tous genres avec efficacité grâce à de nombreux filtres pour chaque catégorie.

Ce qui fonctionne sans connexion, ce sont les cartes interactives. Lorsque vous entrez une ville comme destination dans l’application, elle vous offre de télécharger la carte de cette ville, qui montre les principales attractions touristiques, les hôtels et les restaurants ainsi que des photos et des avis pour chacun. Plus besoin de traîner votre guide de poche!

Vous pouvez également organiser votre voyage dans l’appli en ajoutant les lieux que vous désirez visiter et les réservations que vous avez faites.

Prix : gratuit

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : oui, sauf lorsque vous utilisez les cartes interactives téléchargées

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : Google Trips (iOS et Android, appli offerte en français), Guides by Lonely Planet (iOS et Android, en anglais uniquement)

Applis qui peuvent (presque) vous sauver la vie

WiFi Finder

WiFi Finder vous montre tous les réseaux wi-fi publics qui se trouvent à proximité. Si vous n’avez pas de connexion Internet au moment de faire votre recherche, pas de problème : vous pouvez télécharger d’avance sur l’appli les cartes des villes que vous visiterez, moyennant une dépense de quelque cents par mois.

Les réseaux wi-fi répertoriés sont divisés par type de lieu (hôtel, restaurant ou autre), et chacun a son profil qui vous informe sur la qualité de la connexion et la vitesse de téléchargement.

Prix : gratuit lorsque vous avez une connexion Internet, 0,79 $ par mois pour télécharger des cartes hors ligne

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : oui, mais pas pour les cartes téléchargées

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : WiFi Map (iOS et Android, en anglais uniquement), WiFi Finder Connect Internet (iOS, appli offerte en français)

SitOrSquat

Non, SitOrSquat n’est pas une application de mise en forme. Il s’agit d’un outil inestimable quand vient le temps d’aller aux toilettes. Plus précisément, SitOrSquat recense une grande quantité de toilettes publiques sous forme de carte.

L’appli fonctionne grâce à la participation de ses utilisateurs, c’est-à-dire que ce sont eux qui ajoutent des toilettes au répertoire et qui leur attribuent des notes. Ainsi, lorsque vous ouvrez l’application, les salles de bain à proximité sont indiquées par un rouleau de papier hygiénique vert ou rouge. L’icône verte signifie que la toilette est bien notée, et la rouge, qu’elle ne l’est pas.

Si vous prévoyez utiliser SitOrSquat hors du Canada ou des États-Unis, vérifiez avant de partir que le pays que vous comptez visiter fait partie de l’appli, car elle n’en inclut que quelques dizaines.

Prix : gratuit

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : Got To Go Restroom Finder (iOS et Android, en anglais uniquement)

