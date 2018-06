Le chef national actuel de l’APN, Perry Bellegarde, qui est en poste depuis trois ans, compte briguer un deuxième mandat. Il s'est lancé dans une course contre Russ Diabo, analyste des politiques dans la communauté mohawk de Kahnawake et contre la chef du regroupement autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Sheila North. Le membre de la Première Nation Haida, Miles Richardson, et l'une des leaders de la nation dakota Wipazoka Wakpa, Katherine Whitecloud, sont aussi en lice pour le poste de direction.

Perry Bellegarde souhaite éliminer l’écart entre la qualité de vie des peuples des Premières Nations et celle des autres Canadiens. Ses opposants lui reprochent toutefois d’être trop proche du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement libéral.

« Il est primordial d’avoir une relation étroite avec les décideurs politiques et législatifs », s’est-il défendu.

Le militant anti-oléoduc Russ Diabo a annoncé en avril qu’il souhaitait se lancer dans la course. Selon lui, l’appui du premier ministre au projet d’expansion de l’oléoduc Trans Moutain, de Kinder Morgan, va à l’encontre du programme fédéral de réconciliation.

Sheila North compte pour sa part responsabiliser les communautés autochtones et inciter le gouvernement fédéral à donner suite à toutes les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.

Pour être élus, les candidats doivent obtenir l’appui de 15 représentants des Premières Nations, dont 8 doivent se trouver à l’extérieur de leur province et de leur territoire. Le scrutin aura lieu le 25 juillet à Vancouver.