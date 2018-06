Un texte de Sophie Muller

Ryan Vandervlis, 20 ans, est le plus gravement touché et est actuellement plongé dans un coma artificiel.

Jordy Bellerive, 19 ans, et Matt Alfaro, 21 ans, sont également à l’hôpital, mais la moindre sévérité de leurs blessures leur permet de recevoir des visites.

« Le premier jour a été difficile [...] mais [ces deux joueurs] ont fait beaucoup de progrès ces deux derniers jours », a déclaré, mardi, Peter Anholt, directeur général de l’équipe.

Ils ont tous les deux reçu beaucoup de visiteurs, et « on sent qu’il y a une attitude positive », a-t-il ajouté.

D’une manière générale, M. Anholt pense que cet événement a « galvanisé » la communauté du hockey.

La famille de Ryan Vandervlis a d’ailleurs reçu un grand nombre de propositions d’aide financière, et a demandé de l’aide aux Hurricanes pour « rendre ce processus plus clair » , selon le directeur général.

Accident encore inexpliqué

Les trois joueurs se trouvaient, avec six autres amis, au domicile de Tyler Wong, un autre ancien joueur de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, à Bearspaw, au nord-est de Calgary.

L’accident est survenu alors que le groupe tentait d’allumer un feu de camp.

« Ils ne parvenaient pas à faire démarrer le feu. Dans leur tentative, il y a eu un accident et trois jeunes hommes ont été brûlés et transportés à l’hôpital », a déclaré le caporal Troy Savinkoff, de la GRC de Cochrane.

« Neuf amis de Tyler sont venus chez nous, pour passer la nuit. Ils avaient prévu d’aller faire du golf et du camping le samedi. Ce n’était pas une fête d’enterrement de vie de garçon, comme cela a été dit. L’accident s’est produit alors qu’ils essayaient d’allumer un feu. M. et Mme Wong étaient présents, et ont agi rapidement pour amener les blessés à l’hôpital », a précisé la famille Wong.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident. La police dit que de l’alcool a été consommé ce soir-là, mais pas de manière excessive, et que cela ne constitue pas un facteur déterminant dans cet accident. Les enquêteurs continuent de recueillir des témoignages, mais, à ce stade, rien n’indique qu’il s’agit d’un acte criminel.

« N’importe qui a fait du camping et tenté d’allumer un feu avec du bois mouillé a utilisé une forme ou une autre de stimulant » pense, pour sa part, M. Anholt.

Avec les informations de David Bell