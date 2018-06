La jeune fille en question était portée disparue depuis le 13 juin.

Elle a été retrouvée sans vie le jour même derrière la patinoire extérieure sur le chemin Beach.

Mishkosiminiziibiing compte moins de 300 résidents et est située sur les berges sud-est de Lake of the Woods.

Une autopsie a été pratiquée sur le corps de la victime à Toronto.

Les résultats qui n’ont pas été rendus publics ont mené à l’arrestation du présumé agresseur.

L’accusé est détenu jusqu’à sa comparution au palais de justice de Fort Frances le 25 juin.