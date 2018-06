Lundi, une forte majorité d’élus (205 contre 82) a approuvé la mouture du projet de loi C-45 à la Chambre des communes.

Le dossier a donc été renvoyé dans la cour du Sénat, qui doit mettre le sceau d’approbation final afin que le projet devienne une loi.

La Chambre haute avait adopté le projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis à des fins récréatives la semaine dernière, avec 46 amendements.

Le gouvernement a accepté certains de ces amendements et en a rejeté d’autres, avant d’adopter le texte lundi après-midi.

Les sénateurs doivent maintenant décider s’ils tiennent à tout prix à ces amendements et si, ultimement, ils les remettront dans le projet de loi, avant de le renvoyer aux Communes.

Au Sénat, lundi soir, le représentant du gouvernement au Sénat, Peter Harder, a invité ses collègues à se plier à la volonté du gouvernement, rappelant qu’il était « approprié » que la Chambre des communes décide de la formulation finale du projet de loi C-45, étant donné que les députés sont élus.

Les sénateurs ont débattu sur le sujet avant d’ajourner leurs délibérations pour la nuit. Leurs travaux ont repris cet après-midi.

Selon le bureau du représentant du gouvernement au Sénat, le vote final devrait avoir lieu en soirée.

Légitimité et possibilité de « crise politique »

Déjà, certains sénateurs disent ouvertement qu’ils ne veulent pas poursuivre le débat sur le cannabis plus longtemps.

« Ils sont les élus, nous ne le sommes pas. Et je donne plus de légitimité à l’autre Chambre qu’à la nôtre », a déclaré le sénateur libéral indépendant Dennis Dawson, mardi.

Je ne suis pas gêné d’avoir tout fait pour essayer de l'avoir changé sur certains points [le projet de loi], mais à un moment donné, il faut tourner la page. Ce n’est pas notre rôle à nous d’avoir le dernier mot. Dennis Dawson, sénateur libéral indépendant

« Les possibilités de faire reculer le gouvernement du Canada sur cet enjeu-là sont très minces à court terme », a pour sa part indiqué le sénateur indépendant André Pratte, mardi.

« Il faudrait vraiment créer une crise politique et constitutionnelle majeure qui durerait probablement des semaines, voire des mois, pour espérer avoir même la moindre chance de faire reculer le gouvernement du Canada », a-t-il enchaîné.

Lundi, le sénateur Pratte affirmait qu’il ne « valait pas la peine » d’insister sur les amendements du Sénat.

Selon lui, ce n'est pas la « meilleure façon de protéger les compétences » des provinces, dont celles du Québec, qui veut interdire la culture du cannabis à domicile. Il croit d'ailleurs que cet enjeu précis finira par être tranché devant les tribunaux une fois que le cannabis sera légalisé.

De son côté, le sénateur conservateur Claude Carignan n'entend pas baisser les bras.

Jusqu’à la dernière limite [il faut] essayer d’éviter d’aller devant les tribunaux, de prendre des années de batailles qui vont être inutiles, aux frais des contribuables. Si on est capable de régler le problème ici, pourquoi se déresponsabiliser et ne pas régler le problème ici? Claude Carignan, sénateur conservateur

La culture à domicile, principal point d’achoppement

Les libéraux n’en démordent pas : ils veulent absolument permettre aux Canadiens de faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis à la maison.

Ce point litigieux a d'ailleurs rebondi en Chambre mardi après-midi, lors de la période de questions.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a demandé au gouvernement pourquoi « il refuse d’écouter les demandes du Québec ».

La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, s’est levée et a répété une fois de plus la position de l’administration Trudeau sur la culture à domicile.

« On pense que la culture à domicile va contribuer à déplacer le marché illégal. Nous sommes confiants que les Canadiens et les Canadiennes pourront protéger les plants et les produits du cannabis [...] de façon responsable [...] Nous suivons également l’avis du groupe de travail et l’approche adoptée par d’autres juridictions qui ont adopté des projets de loi sur le cannabis. »

De son côté, la sénatrice indépendante Raymonde Saint-Germain soutient que le message qu’a passé le Sénat n’a pas été entendu – notamment sur la question de la reconnaissance du droit d'interdire la culture de cannabis à domicile –, mais elle n’a pas l’intention de ramener le sujet dans l’arène.

Elle était pourtant l’une des sénatrices qui se disaient prêtes à mener le combat pendant l’été s’il le fallait, afin de défendre les intérêts du Québec.