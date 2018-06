L’idole du rock and roll et leader du groupe The Guess Who avait le sourire aux lèvres lundi soir à Toronto dans le cadre de la cérémonie de remise des Prix de la chanson SOCAN, où un prix honorifique lui a été remis.

Il a profité de l’occasion pour faire un bilan sur sa santé. « J'ai beaucoup de chance d’être en vie. J’aurais pu être tué, mutilé ou défiguré », a-t-il dit sur le tapis rouge, avant la cérémonie.

Lundi, il a dit se sentir bien physiquement, mais que l'accident du 13 mai le hante toujours. « Parfois, quand j'essaie de m'endormir, je repense à l’accident, affirme l’artiste. Je veux que ça sorte de mon esprit. »

L'auteur-compositeur-interprète dit qu'il veut obtenir de l'aide médicale pour faire face aux douloureux souvenirs. En attendant, il affirme se concentrer sur les choses positives.