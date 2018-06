Proposé à 9,99 dollars par mois, YouTube Music Premium est un service de musique en continu qui vise à concurrencer Spotify ou encore Apple Music. Il propose des chansons, des extraits de concerts, des remixes et des recommandations d’artistes à écouter, sans publicités, selon l’historique de lecture de l’abonné, mais aussi sa localisation.

YouTube mise sur sa technologie d’apprentissage-machine pour faire mieux que ses rivaux dans les réponses apportées aux requêtes faites par les utilisateurs. Une version gratuite est disponible pour les amateurs de musique prêts à voir leurs sessions d’écoute interrompues par des publicités.

En parallèle, YouTube a décidé de relancer son offre YouTube Red sous le nom de YouTube Premium, au coût de 11,99 dollars par mois. Elle englobe YouTube Music Premium et donne également accès à des programmes YouTube Originals comme F2 Finding Football, un documentaire sur le soccer, les séries Cobra Kai et Impulse ainsi que l’émission The Sidemen Show qui montre les aventures vécues par des vedettes de YouTube en compagnie de célébrités.

Google affirme que le catalogue de ses programmes YouTube Originals s’enrichira à l’avenir de comédies, de séries de télé-réalité et d’émissions d’aventures, venant ainsi marcher encore davantage sur les plates-bandes de Netflix.