Exemple

« C’est à cause des vedettes que les femmes sont obsédées par leurs corps, elles ont donc besoin de ces mêmes vedettes pour se libérer », croit Rose-Aimé Automne T. Morin, qui, le 29 août 2016, faisait une chronique sur le corps comme revendication artistique. « Nous sommes nos pires trolls. Moi, je passe ma vie à me "fat shamer", si vous me passez l’expression populaire. "Fat-shamer", c’est cette manie qu’ont les internautes de dire aux femmes, particulièrement les vedettes, qu’elles sont trop grosses et que leur corps n’est pas approprié. C’est un grave problème, et ça s’applique à notre propre vie parce qu’on en est témoins. »