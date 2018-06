Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Au dévoilement de sa plateforme électorale en mai, la formation péquiste avait chiffré la mesure à 400 millions de dollars annuellement pour les étudiants issus de milieux moins nantis.

M. Lisée établit maintenant un nouveau revenu familial maximal de 75 000 $ pour avoir droit à la gratuité et évoque finalement un coût de « quelques dizaines de millions tout au plus ». « On est en train de la calculer », précise-t-il.

Ce n’est pas de vos milieux [modestes] que viennent le plus grand nombre d’universitaires, mais sachez qu’on donne le signal qu’il n’y aura pas de frais de scolarité pour vous. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Ni hausse ni baisse d'impôt

Pour financer ses promesses, le chef péquiste promet de ne pas hausser le fardeau fiscal des Québécois ni de plonger l’État dans un déficit. Il prévoit récupérer les sommes manquantes en déchirant l’entente salariale des médecins spécialistes. « Si les libéraux sont élus, affirme-t-il, il va y avoir 7 milliards de dollars qui vont être donnés à 22 000 personnes : les médecins. Moi, je dis : c’est zéro. »

Et pas de baisse d’impôt non plus.

On aimerait ça, abolir vos taxes, mais on a besoin de chaque dollar, parce qu’on ne veut plus de compressions libérales ou caquistes pour nos enfants, nos étudiants. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Jean-François Lisée et Patrice Roy Photo : Radio-Canada

« L’échec assuré » d’une question référendaire

Quoi qu’en disent les indépendantistes les plus las d’attendre, le report d’un référendum au deuxième mandat d’un gouvernement péquiste était nécessaire, aux dires de Jean-François Lisée. Autrement, « ce serait l’échec assuré ».

Essayer de bousculer les Québécois sur une question référendaire en octobre prochain, cela aurait échoué. Nous, on le savait. Tout le monde le savait. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Le leader souverainiste insiste ainsi sur « l’authenticité » de sa formation politique de « vouloir réussir » avant tout. « La raison pour laquelle on va gagner, clame-t-il, c’est parce qu’on est sincère dans notre volonté de faire l’indépendance de façon méthodique. »

Il rejette d’emblée toute analyse selon laquelle sa stratégie donnerait un laissez-passer au vote nationaliste vers la Coalition avenir Québec.

M. Lisée se dit d’ailleurs « serein » à l’approche d’une élection dont les pronostics lui prédisent la plus faible députation de l’histoire. Il s’accroche à la « dynamique » de la campagne électorale, période pendant laquelle la population « ouvre les oreilles ». Cet ancien stratège, aussi reconnu pour ses déclarations-chocs en matière d’identité, compte bien se faire entendre.

