Bernice et Wilfred Catchway n’ont pas perdu espoir. « Elle a beau ne plus être avec nous aujourd’hui, elle est toujours vivante en nous », a confié la mère de l’adolescente lors d’une entrevue à CBC.

Le 19 juin 2008, Jennifer Catcheway devait se rendre à une fête avec des amis pour célébrer son 18e anniversaire. Elle n’est toutefois jamais rentrée chez elle, et ses parents sont restés sans nouvelles d’elle depuis ce temps. Selon la famille, l’adolescente a été vue pour la dernière fois à Grand Rapids, à plus de 400 kilomètres au nord de la résidence familiale, alors qu’elle embarquait dans un camion.

La police, qui a d’abord cru à une fugue, a tardé avant de mener une enquête. Bien que le corps de la disparue n’ait jamais été retrouvé, la GRC a traité l’affaire comme un homicide.

Il y a une différence entre une disparition et un meurtre. Lorsqu’une personne est portée disparue, ça veut dire qu’elle est quelque part…Il y a une grande différence à ne pas savoir où se trouve Jennifer. Bernice Catcheway, mère de Jennifer Catcheway

Se sentant laissés pour compte, les membres de la famille ont par la suite mené leurs propres recherches dans la Première Nation Dakota Tipi. Les parents de la disparue réclament davantage de transparence et de communication entre la police et les familles des filles et des femmes autochtones disparues. Encore aujourd’hui, la famille Catcheway ignore qui sont les enquêteurs assignés à l’affaire.

« Il n’y a aucune relation », a confié la mère de la jeune Autochtone.

À l’automne 2017, la famille a par ailleurs livré un témoignage public lors de la dernière journée d’audience de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), à Winnipeg.