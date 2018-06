L’organisme qui milite contre la pauvreté a publié un rapport qui classe le taux de pauvreté infantile selon les différentes circonscriptions au pays.

Le rapport indique qu’environ 8680 enfants de la circonscription du sud-ouest de l’Ontario vivent sous le seuil de la pauvreté.

Une pauvreté aux mille facettes

Selon la gestionnaire de la sensibilisation communautaire au bureau de la Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex, Tina Gatt, il est inquiétant que la région soit si haute sur la liste, mais les données ne sont pas surprenantes parce qu’on [la Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex ] dessert la majorité de ces familles qui vivent dans la pauvreté .

Tina Gatt, gestionnaire de la sensibilisation communautaire au bureau de la Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex, est inquiète du taux de pauvreté dans la région, mais n'est pas surprise. Photo : CBC/Melissa Nakhavoly

Mme Gatt explique qu’en Ontario, 89 % des jeunes qui reçoivent de l’aide par le biais de la Société d’aide à l’enfance le font parce que leurs familles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins émotionnels et physiques. Selon elle, les familles qui souffrent de difficultés financières extrêmes, d’isolement social, ou de problèmes de dépendances et de santé mentale sont plus à risque.

Je ne sais pas si les choses empirent, mais elles sont certainement constantes. Tina Gatt, gestionnaire de la sensibilisation communautaire au bureau de la Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex

Selon Natalie Appleyard, porte-parole francophone pour Campagne 2000, là où on voit des taux de pauvreté infantile plus élevés, on observe aussi des populations plus élevées de personnes autochtones, racialisées, d'immigrants récents et de familles avec un seul parent .

C’est une histoire d’exclusion sociale qui continue au Canada. Il y a certaines populations qui n’ont pas les mêmes occasions de succès que les autres. Natalie Appleyard, porte-parole francophone pour Campagne2000

Les jeunes qui ne vivent pas dans un environnement sécuritaire, qui n’ont pas les soins de santé physique ou mentale nécessaires et qui ne mangent pas à leur faim peuvent en subir les conséquences à long terme.

Selon Mme Gatt, si nous ne réglons pas cette crise vécue par les familles, les enfants en ressentent les effets physiques, émotionnels et sociaux qui peuvent les empêcher d’atteindre leur plein potentiel .

Aucune solution magique

Mme Appleyard et Mme Gatt estiment toutes les deux qu’une plus grande coopération entre les différents paliers gouvernements est nécessaire pour s’attaquer à la pauvreté infantile.

Malgré les efforts stratégiques du gouvernement fédéral pour mettre fin à la pauvreté infantile, Mme Appleyard estime que ce n’est pas encore suffisant. Elle espère qu’une loi officielle pour la réduction de la pauvreté soit créée et acceptée avant les prochaines élections fédérales en 2019.

Elle espère notamment qu’un service universel de garderies, de médicaments sur ordonnance et de soins dentaires soit offert aux Canadiens pour les aider à avoir une qualité de vie de base.