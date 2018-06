Ils ont déposé une pétition signée par 122 résidents au conseil municipal lundi soir. Ils demandent à leurs élus d’intervenir. Ce que ces derniers promettent de faire.

« On comprend les citoyens. La recrudescence, on l'a notée. Il y un message très clair qui a été dit au gestionnaire de l'aéroport que de redevenir à la mission première. C'est que l'aéroport est un instrument de développement économique et que ce doit être ça le coeur des opérations », rappelle le maire suppléant de Drummondville, Yves Grondin.

Les propriétaires de l’école de pilotage, Sélect Aviation, n’ont pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.