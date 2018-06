Un texte de Lise Ouangari

Les deux postes de députés communautaires sont vacants depuis la démission de Denis Tassiako à Saskatoon et la destitution de Christine Freethy à Battleford, en février dernier.

Mais, l'ACF ne veut pas organiser des élections partielles avant la décision de la Cour du banc de la reine qui doit décider si de nouvelles élections seront tenues.

« S'il y a des élections, on va tenir des élections, mais ce serait mal venu d'essayer de prendre une décision rapidement là-dessus avant d'avoir obtenu un éclaircissement de notre situation juridique », a déclaré le président de l'ACF, Roger Gauthier.

En février dernier, l’ex-député communautaire de Saskatoon, Patrice N'Gouandi, a déposé une déclaration à la Cour du Banc de la Reine pour contester les résultats des dernières élections à l'ACF.

Le choix d'une élection partielle répond à la demande de la Fédération francophone de Saskatoon qui veut assurer un processus démocratique.

« On n'est pas pressé de trouver quelqu’un pour remplir un poste. On veut suivre le processus, on ne veut pas causer davantage de conflits ou de frustration au sein de la communauté, donc on attend la décision de la Cour du Banc de la Reine », a déclaré le président de la Fédération francophone de Saskatoon, Étienne Fortier.

Si une élection partielle est organisée, Étienne Fortier souhaiterait s'assurer que l'ensemble de la communauté soit contacté pour présenter des candidats. Photo : Radio-Canada

Il souligne aussi que la députée communautaire de Saskatoon, Elyse Proulx-Cullen permet la représentation de la communauté de Saskatoon à l’ACF.

De son côté, Elyse Proulx-Cullen souhaiterait que le second poste de député soit pourvu, car Saskatoon est une grande communauté active qui comprend beaucoup de dossiers, selon elle.

« J'essaie d'être dans le plus grand nombre de projets que possible, mais pour une personne c'est beaucoup et Saskatoon c'est tellement un grand groupe, c'est vraiment important d'avoir deux personnes pour se répartir les projets », a-t-elle rapporté.

L’élection d’Elyse Proulx-Cullen au poste de député de Saskatoon est également remise en cause devant la Cour du Banc de la Reine. Photo : Radio-Canada

L'ACF n'a pas encore communiqué avec la communauté de Battleford au sujet du poste à pourvoir.