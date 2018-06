Un texte de Gavin Boutroy

C’est à la fin de sa première pause café que l’ouvrier a entendu le « ding » d’une notification sur son téléphone. La caméra de sécurité sur son perron, dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg, avait été activée par un mouvement. Frank Attivissimo a ouvert son téléphone pour voir ce qui se passait, en direct.

Un homme sonnait à sa porte, « ce qui n’est pas inhabituel », s’est-il dit. Mais voilà un second « ding ». Et Frank Attivissimo voit sur la caméra fixée derrière sa maison que l’homme avait pénétré dans sa cour arrière, et qu’il regardait par la fenêtre l'intérieur de la maison, où il n'y avait personne.

Frank Attivissimo, habitant de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Il a demandé à sa conjointe, par le biais d'un texto, qui était cet homme. Elle n’en savait rien. Frank Attivissimo, qui travaille près de son lieu de résidence, a alors sauté dans sa camionnette.

L’intrus a tenté à trois reprises de défoncer la porte.

Lorsqu’elle [ma copine] a vu qu’il essayait de casser la porte arrière, elle lui a parlé par interphone et lui a dit : qu’est-ce que tu fous chez moi? Il s’est enfui. Frank Attivissimo

M. Attivissimo est convaincu que l’homme aurait pu cambrioler sa maison s’il n’avait pas installé deux caméras de surveillance. Une dépense d'environ 400 $.

« Ça m’apporte une tranquillité d’esprit. Je peux surveiller la maison au travail. Si quelque chose se passait, je pourrais intervenir sur-le-champ. Avec une alarme, ça passe par un centre d’appel, et ils envoient la police. Mais combien de temps est-ce que ça va prendre? Le type pourrait rentrer, sortir et partir! », lance M. Attivissimo.

La caméra de sécurité de Frank Attivissimo qui a filmé une tentative d'entrée par effraction. Photo : Radio-Canada

Les attraits des caméras

Une forte proportion des résidents de Winnipeg partagent ce sentiment, selon le gérant des ventes et du marketing à Oakley Alarms Ltd, Brennan Pratt. Cette firme de surveillance des systèmes d’alarme s’est récemment tournée vers la vente de caméras de sécurité et la domotique.

Brennan Pratt compare les bénéfices d'une caméra de sécurité et ceux d'un système d'alarme : « Avec un système d’alarme surveillé, si quelqu’un entre par effraction dans ta maison, tu le sauras instantanément. Et si tu as une caméra, ça aide peut-être, ça dépend combien le criminel est intelligent », explique-t-il. Les caméras peuvent offrir un faux sentiment de sécurité, dit-il, puisqu'il « suffit de mettre un masque pour déjouer une caméra ».

Et puis il y a le prix qui entre en ligne de compte.

J’estime que 75 % des propriétaires de maison veulent une forme quelconque de caméra. Mais ça ne veut pas dire que la plupart choisissent des caméras — ils découvrent que ça coûte cher. Brennan Pratt, gérant des ventes et du marketing à Oakley Alarms

L'achat d'une caméra bas de gamme et son installation peut coûter environ 400 $, dit-il. Un système de vidéosurveillance complet pour une maison coûte au-delà de 1500 $.

Le judas électronique : une solution populaire Pour le grand public, l’un des modèles de caméra de sécurité les plus populaires est la sonnette de porte vidéo. Ce dispositif agit comme un judas électronique. Il permet de voir sur un téléphone portable qui sonne à la porte de la maison. Ce dispositif permet aussi de parler au visiteur, comme le fait l’interphone d’un appartement. Sauf que dans ce cas-ci on peut le faire à distance, toujours à l'aide d'un téléphonie intelligent. « C’est une façon facile d’avoir une caméra de surveillance à la maison sans s’inquiéter des frais mensuels », note Brennan Pratt. « Donc, si quelqu’un sonne à ta porte à 14 h, et que tu ne savais pas que ça arrivait habituellement, et bien maintenant tu le sais, et la caméra enregistre une séquence de 30 secondes chaque fois qu’elle détecte un mouvement », explique-t-il.

Une sonnette de porte avec une caméra de sécurité intégrée Photo : Radio-Canada

La vidéo mieux adaptée aux commerces?

La firme BIL Security se spécialise en surveillance vidéo, mais offre également des systèmes d’alarme. Le gérant des ventes, Jonny Sontag, croit qu’avec la technologie actuelle, la vidéosurveillance est mieux adaptée aux commerces qu'aux résidences des particuliers.

« L’alarme, explique Jonny Sontag, c’est une bonne façon de [dissuader] les personnes d’entrer dans la maison. C’est bon pour la sécurité des personnes. »

« Les caméras, ajoute-t-il, c’est bon pour la sécurité en dehors de l'édifice, pour regarder ce qui arrive et [obtenir des preuves pour la police afin de récupérer les objets volés]. C'est bon pour aider la police à capturer quelqu’un. »

Jonny Sontag dans le centre de surveillance de BIL Security Photo : Radio-Canada

Le rôle des médias sociaux

Avec la permission de ses clients, BIL Security partage sur les réseaux sociaux des vidéos de suspects pris en flagrant délit. Selon Jonny Sontag, cette pratique a une vocation publicitaire, et une raison pratique. Oui, les gens s’intéressent à des vidéos de ce type, admet-il, mais leur diffusion donne aussi à BIL Security une réputation qui peut dissuader les cambrioleurs potentiels.

Le président et copropriétaire de Oakley Alarms, Tom Oakley, affirme qu'en 20 ans les changement technologiques sont tels qu'ils dictent les produits que doivent offrir les firmes de sécurité. En raison de la plus grande disponibilité de caméras vidéo, par exemple, son entreprise offre désormais des services d'installation et d'entretien de caméras de surveillance. Photo : Radio-Canada

Pour Brennan Pratt, c’est justement ce genre de phénomène qui encourage le public à désirer des caméras de sécurité. « Tout est en ligne maintenant, dit-il. Alors il semble que les gens pensent que c’est très accessible, et que n’importe qui peut en avoir. »

« Les caméras de surveillance résidentielles, je ne les trouve pas inutiles, mais elles tendent à être glorifiées. Les gens pensent qu’elles sont plus utiles qu’elles le sont vraiment. Ils voient une caméra et se disent, c’est vraiment cool, j’en veux une », dit Brennan Pratt.

Que dit la police?

Un porte-parole du Service de police de Winnipeg ne se prononce pas sur l’efficacité des caméras de sécurité dans les résidences. Leur efficacité dépend d’un trop grand nombre de variables « hors de notre contrôle, comme la qualité, l’emplacement, les angles de vue ».

Il affirme qu’il est de plus en plus fréquent qu’un propriétaire fournisse la vidéo d’un cambriolage à la police.

Et bien que ces images puissent être utiles, « même si une caméra de sécurité enregistre une séquence critique, ça prend habituellement beaucoup de travail de la part des enquêteurs pour obtenir des images utilisables », affirme-t-il.

Le porte-parole de la police tient à rappeler au public qu'il ne faut pas intervenir en cas de cambriolage : « Nous ne recommandons pas que vous vous rendiez sur les lieux d’un cambriolage en cours, jusqu'à ce que la police se soit assurée que c’est sécuritaire », dit-il.